الهند تتحول لاستخدام المروحيات الروسية

من المتوفع أن تتعاقد الهند على شراء المزيد من المروحيات الروسية.

وكشف رئيس شركة "روستيخ" التي تدير مصانع عسكرية في روسيا للصحفيين الهنود أن روسيا والهند اقتربتا من توقيع عقد توريد 48 مروحية من طراز "مي-17في-5" للقوات المسلحة الهندية.

© Sputnik. Kirill Kallinikov الأردن تحصل على مروحية روسية عملاقة (فيديو)

وينتظر يوري تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ"، أن يتم توقيع العقد في الربع الأول من عام 2018.

كما تأمل الشركة الروسية في الفوز بعقد توريد مروحيات لطيران القوات البحرية الهندية الذي أعلن حاجته إلى 111 مروحية متعددة المهام.

وتتطلع الشركة الروسية إلى تزويد القوات البحرية الهندية بمروحيات"كا-226تي".

يجدر بالذكر ان مروحية "كا-226تي" تتحلى بالمواصفات التي تجعلها تتفوق على سائر المروحيات الأخرى من هذا النوع. وتجدرالإشارة إلى أن شفرات مروحة نسختها البحرية قابلة للطي.

ونوه رئيس الشركة الروسية بأن الهند لن تجد صعوبة في توفير الخدمات الفنية للمروحيات الروسية.