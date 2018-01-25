روسيا: تدابير مضادة لمواجهة أية محاولات للتدخل في الانتخابات الرئاسية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا ستضطر لاتخاذ تدابير مضادة إذا حاول عدد من الدول التدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة.

© Sputnik. Sergey Pivovarov لجنة الانتخابات الروسية تنظر في جميع الطعون والشكاوى المقدمة منذ بدء الحملة الانتخابية

موسكو — سبوتنيك . وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي:"لدينا أيضا معلومات عن خطط للتدخل المدمر لبعض الدول في الشؤون الداخلية لروسيا في سياق حملة الانتخابات الرئاسية".

وأضافت زاخاروفا: أود أن أذكر مرة أخرى أن هذه المحاولات سيتم مواجهتها بشدة، وإذا لم تتوقف، سنضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة مناسبة، بما في ذلك رد الفعل العام والكشف عن البيانات المتاحة لنا.

يتبع…