روسيا: مصارفنا ستواصل عملها في حال قطع نظام "سويفت" عنها

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، اليوم الخميس، أن المصارف الروسية سوف تواصل عملها في حال قطع روسيا عن النظام المصرفي "سويفت"، مشيرا إلى أن السلطات تأمل أن الولايات المتحدة لن تتخذ هذه الخطوة.

© RIA Novosti. Georgiy Kurolesin رئيس مصرف "سبيربنك" يحذر أمريكا من فرض عقوبات ضد روسيا

دافوس — سبوتنيك . وقال دفوركوفيتش للصحفيين خلال منتدى دافوس الاقتصادي الدولي:

"لن أعلق على الاحتمالات، القرار لا يعود لنا. يمكن العمل دون "سويفت". كان هناك وقت لم يكن "سويفت" موجودا. من الواضح أن ذلك أبطأ وأقل فعاليةً، لكن العمل ممكن".

وفي سياق متصل، حذر رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي، غريمان غريف قبل شهر، واشنطن من فرض عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، وأعلن أنه في حال تم فرضها، فإن "الحرب الباردة" ستبدو كـ"لهو الأطفال" بالمقارنة بما ستؤدي إليه هذه العقوبات.

وقال غريف في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، إنه من "غير المعقول" أن يتم إيقاف روسيا عن استخدام نظام "سويفت" بين البنوك في إطار تدابير عقابية جديدة من قبل الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السياسيين الغربيين يريدون إيقاف روسيا عن استخدام نظام التحويلات البنكية "سويفت" منذ عام 2014، عندما تم فرض أول عقوبات ضدها بسبب الأزمة في أوكرانيا.

ولكن من المرجح أن يتراجع السياسيون عن هذه الفكرة بسبب تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن في الأونة الأخيرة.