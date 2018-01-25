بالفيديو... بوتين يعانق مواطنا روسيا بعد طرحه هذا السؤال عليه

احتضن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عاملا روسيا، بعد أن طرح سؤالا عليه، خلال زيارته لمصنع لإنتاج المحركات في مدينة أوفا في جمهورية باشكورتوستان.

© REUTERS/ WOLFGANG RATTAY سبعة آلاف عامل يتظاهرون في ألمانيا

أثناء تواجد بوتين في مصنع "اتحاد أوفا الإنتاجي لصناعة المحركات"، تقدم أحد العاملين في المعمل بسؤال له، حول إمكانية إعادة إحياء تقليد قديم، تقوم فكرته على منح الشركات والمؤسسات التي تتميز بأدائها أوسمة إنتاجية.

من جانبه، كان رد فعل بوتين تجاه سؤال العامل "دعني أقبلكم ببساطة"، ثم عانقه.

و"اتحاد أوفا الإنتاجي لصناعة المحركات"، هو أكبر شركة مصنعة لمحركات الطائرات في روسيا، التي يعود تأسيسها إلى عام 1925.

وأوضح فلاديمير بوتين، على هامش زيارته للمصنع، أن منح الأوسمة تقليد تم إيقافه، باعتباره يعود إلى الحقبة السوفيتية، بعد أن أظهرت دراسة، أن منح أوسمة وجوائز للشركة ككل لم يكن حافزا لزيادة الإنتاج، لذا تقرر منح المكافآت على الإنجازات الشخصية.

وتأتي زيارة فلاديمير بوتين لمصنع "أوفا"، ضمن زيارة قام بها في عدد من المصانع، ومنها مصنع بناء الطائرات، الذي أكد فيه أن تكنولوجيا جديدة ستستخدم في جمع القاذفات الاستراتيجية طراز "تو-160إم"، موضحا أن القطع ستكون أقوى والإنتاج أسرع.

وقال بوتين أثناء حديثه مع عمال مصنع بناء الطائرات: "إننا نستخدم أحدث التقنيات. لقد رأينا القطع، التي تصنع الآن بطريقة حديثة، هي أقوى وأكثر أمانا وإنتاجها أسرع 10 مرات".