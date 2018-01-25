ريابكوف: واشنطن تؤخر التخلص من ترسانتها الكيميائية..."على ما يبدو أنها بحاجتها لسبب ما"

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تؤخر مواعيد التخلص الكامل من ترسانتها الكيميائية، مشيرة إلى أن واشنطن تملك أكبر ترسانة في العالم، وتبلغ أكثر من 2.5 ألف طن.

© REUTERS/ MIKE SEGAR دوافع السعي الأمريكي لاعتماد كذبة السلاح الكيميائي في سوريا

موسكو — سبوتنيك . أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تؤخر مواعيد التخلص الكامل من ترسانتها الكيميائية، وهي تملك أكبر ترسانة في العالم، أكثر من 2.5 ألف طن.

وقال ريابكوف معلقا حول لقاء "الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية" في باريس: "يؤجلون مرارا مواعيد التخلص الكامل من ترسانتهم الكيميائية. الآن واشنطن تبقى أكبر مالك لأكبر ترسانة كيميائية في العالم — أكثر من 2.5 ألف طن من أخطر المواد السامة للسلاح. هكذا تحتفظ الولايات المتحدة بعناية بنوع من أسلحة الدمار الشامل المحظور للآخرين. على ما يبدو أنهم بحاجتها لسبب ما".