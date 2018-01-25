روسيا تدعو أعضاء "حظر الأسلحة الكيميائية" لعدم الخضوع لمن يرغب بإزاحة سلطات سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن روسيا دعت الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عدم الخضوع لإملاءات أولئك، الذين يرغبون إزاحة السلطات الشرعية في سوريا .

موسكو — سبوتنيك . وجاء في تعليق ريابكوف، فيما يتعلق باجتماع باريس حول ما يسمى "الشراكة الدولية لمكافحة استخدام الإفلات من عقاب استخدام الأسلحة الكيميائية": "إننا ندعو الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لإظهار الإرادة السياسية والحكمة. لا يمكن الاستسلام لإملاءات مجموعة من أولئك الذين هم على استعداد لاستخدام مثل هذه الأساليب الهجومية لتشويه صورة الحكومة الشرعية في سوريا بهدف إزاحتها عن السلطة لاحقا". "الشراكة" هي وسيلة لـ" تحميل" المشاركين التزامات سياسية وسوية تعزيز القرارات المناهضة لسوريا في مجلس الامن الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ".

وأضاف ريابكوف: "لا تزال التهم عديمة البراهين ضد سوريا وروسيا تصب على خلفية استمرار في الشرق الأوسط، بالتواطؤ مع الغرب عودة الإرهاب الكيميائي، والاستفزاز الصريح للمسلحين باستخدام المواد الكيميائية السامة، و- هذا مهم جدا — على خلفية عدم رغبة واشنطن تنفيذ على الأقل التزاماتها الخاصة في تدمير مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة الكيميائية ".