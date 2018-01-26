فيديو يظهر أول طلعة لـ"بجعة" استراتيجية روسية جديدة

نُشر على شبكة الإنترنت فيديو يُظهر الطلعة الجوية الأولى لقاذفة قنابل وصواريخ استراتيجية جديدة من طراز "تو-160".

وتظهر في الفيديو طائرة "تو-160إم" التي تحمل اسم القائد العسكري الروسي بيوتر ديْنيكين، وهي طائرة جديدة مشتقّة من قاذفة القنابل والصواريخ "تو-160" المعروفة باسم "البجعة البيضاء".

وزودت طائرة "تو-160إم" بالمحرك الجديد الذي يتيح لها أن تحلق بسرعة تزيد على مثلي سرعة الصوت (2 ماخ) وتصعد إلى ارتفاع 18 كيلومترا وتبقى بالتالي بمنأى عن الدفاعات الجوية المعادية.

ويمكن تسليح "البجعة" المستحدثة بصواريخ "إكس-55" و"إكس-55إس إم" و"إكس-101" و"أكس-102" وبصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية من طراز "إكس-15".

وصُنع لطائرة "تو-160إم" جهاز متميز يؤمن حمايتها من الصواريخ المضادة من خلال خلق سرب كامل من الأهداف الافتراضية ونشرها حول الطائرة لتضليل الصواريخ المضادة التي يستطيع الجهاز المبتكر اكتشافها على بعد يصل إلى مئات الكيلومترات.