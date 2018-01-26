نتنياهو يعتزم بحث القضايا الإقليمية والتسوية في الشرق الأوسط مع بوتين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم بحث القضايا الإقليمية والتسوية في الشرق الأوسط، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المرتقب يوم 29 كانون الثاني/ يناير الجاري.

© Sputnik. Sergei Guneyev بوتين يبحث مع نتنياهو الوضع في سوريا

دافوس — سبوتنيك . قال نتنياهو ردا عن سؤال حول المواضيع التي سيركز عليها في اللقاء: "المنطقة وكذلك التسوية في الشرق الأوسط ".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس الخميس 25 يناير/ كانون الثاني، أن اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد يوم 29 من الشهر الجاري.

وأكد بيسكوف، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين بوتين ونتنياهو، قائلا "نعم سيكون اللقاء في 29 يناير الجاري".