بيسكوف: لا يجب التوقع بأن مؤتمر سوتشي سيضع نقطة في عملية التسوية السورية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أنه ليس من الصواب توقع أن يضع مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب في سوتشي نقطة في عملية التسوية السياسية للأزمة السورية، لكن إجراء فعالية كهذه، هي محطة هامة في حد ذاتها.

© Sputnik. Sergey Guneev بيسكوف: القمة الروسية الإيرانية التركية في سوتشي تناقش مجمل القضايا السورية

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "العمل الذي يجري صعب جدا وشائك، لذا سيتوجب حل الكثير من المشاكل والكثير من الصعاب. لكن خطوة عقد مؤتمر كهذا في حد ذاتها تشكل تقدما ملموسا باتجاه التسوية السياسية في سوريا".

وأضاف بيسكوف: "لا يجب هنا توقع وضع نقطة في التسوية السياسية، ذلك لن يكون من الصواب".

يتبع…