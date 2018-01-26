شيوخ العرب أول من يشتري الطائرة المدنية الأسرع من الصوت "تو-160"

وأضاف أن الأجانب أبدوا اهتماما بتعديل الطائرات العسكرية الأسرع من الصوت "تو-16" و"تو-22" لتصبح طائرة مدينة منذ 15 عاما. وأشار إلى أن الجانب الروسي تلقى بعد قرار استئناف صنع "تو-160" في عام 2015، رسالة من شيخ عربي وصاحب ملايين من أستراليا واليونان، ولكن من الأرخص بناء طائرة ركاب من الصفر بدلا من تعديل "تو-160.
وأكد دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن "تو-160" لن تنتج بشكل واسع، مشيرا إلى أن "هناك في روسيا وخارجها أشخاص أغنياء ومشغولون للغاية ومستعدون لدفع أموال كبيرة لتوفير وقتهم".
وقد تم توقيع عقد لتوريد 10 طائرات من طراز "تو-160" إلى وزارة الدفاع أثناء زيارة الرئيس بوتين إلى مصنع الطائرات في مدينة قازان، يوم 25 كانون الثاني/ يناير. واقترح الرئيس الروسي صنع طائرة مدنية أسرع من الصوت على أساس "تو-160".
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