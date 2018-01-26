الدفاع الروسية: مخاوف وزير دفاع بريطانيا من روسيا تستحق الكتابة في قصص الأطفال

قال الناطق باسم الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، تعليقا على تصريحات وزير الدفاع البريطاني حول "خطط موسكو العدوانية"، إنه "على ما يبدو فقد مفهوم العقلانية".

© Sputnik. Vladimir Vyatkin الدفاع الروسية: روسيا وميانمار تعملان على تعزيز التعاون العسكري

موسكو- سبوتيك وذكر كوناشينكوف "جافين وليامسون في صراعه من أجل أموال للميزانية العسكرية، فقد حدود العقلانية".

وأضاف ساخرا "مخاوف الوزير من تصور روسيا لمحطات الطاقة أو دراسة خطوط أنابيب الغاز البريطانية يستحق الكتابة عنها في الكتب المصورة للأطفال".

وتابع "المعلومات عن مواقع محطات الطاقة أو خطوط الأنابيب سرية، مثل صور موقع ويستمنستر أو بيغ بين".

وكانت صحيفة "دايلي تليجراف" البريطانية قد نقلت عن وزير الدفاع البريطاني تحذيره من أن روسيا تسعى للإضرار بالاقتصاد البريطاني بمهاجمة بنيتها التحتية، في تحرك قال إنه قد يؤدي إلى سقوط "آلاف من القتلى".

ونقلت الصحيفة عن وليامسون قوله "خطة الروس لن تكون الهبوط بطائرات في ساوث باي بسكاربورو وقبالة ساحل برايتون".

وأضاف "ما يتطلعون لفعله هو التفكير في كيفية التسبب في أقصى قدر من الألم لبريطانيا؟. والإضرار باقتصادها وتفكيك بنيتها التحتية والتسبب فعليا في سقوط آلاف من القتلى ونشر حالة من الفوضى الكاملة داخل البلاد".

وتابع "لماذا يواصلون تصوير ومراقبة محطات الكهرباء؟ لماذا يراقبون موصلات الشبكات التي تزود بلادنا بالكهرباء والطاقة؟"، مضيفا "لو تخيلت مدى الفوضى الداخلية والصناعية التي قد يسببها هذا فعليا فإن ما سيفعلونه هو إحداث الفوضى ثم التراجع".