وزير الدفاع البريطاني يتهم روسيا بدراسة ضربة ضد بلده

أعلن وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، خلال مقابلة مع صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، اليوم الجمعة، أنه في حال قيام روسيا بهجوم على البنية التحتية للمملكة المتحدة فذلك سيؤدي إلى الآلاف من الضحايا والقتلى.

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قال ويليامسون "الكرملين يدرس بدقة تفاصيل البنية التحتية للمملكة المتحدة وهذا الأمر يدعو للخوف والريبة، لأن إجراءات كهذه تدل على أن لدى الدولة نوايا خفية ومخططات ضد دول أخرى، وهذا العمل تقوم به روسيا وهي غير مقبولة على الإطلاق.

وأضاف ويليامسون "هم يدرسون كل السبل المتاحة لضرب بريطانيا وتوجيه الضربات المؤلمة لها، ولتدمير اقتصادها وبنيتها التحتية والتي سيكون نتيجتها الآلاف من القتلى والضحايا، مما سيثير الفوضى في أرجاء البلاد".

واعتبر ويليامسون أن هدف روسيا الأساس من كل هذه التحركات هي عزل بريطانيا عن القارة الأوروبية من خلال السيطرة على خطوط الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز والاتصالات وغيرها.

وخلص ويليامسون قائلا "هذا خطر حقيقي وأنا متأكد من كلامي عن أن هذا سيحدث في القريب العاجل".