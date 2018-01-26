بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في عفرين السورية

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسي التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي والوضع في عفرين.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف: "خلال الاجتماع تمت مناقشة المرحلة الأخيرة من التحضير لمؤتمر الحوار الوطني. عدا عن ذلك دار الحديث عن الوضع في عفرين، وفي هذا السياق أطلع الرئيس المشاركين في الاجتماع أن هذا الموضوع تم بحثه منذ عدة أيام مع الرئيس التركي هاتفيا".

كما بحث المجلس أهم القضايا الراهنة في روسيا ومنها العنوان الاجتماعي والاقتصادي المحلي.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، ورئيسي مجلس الاتحاد ومجلس الدوما فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيقولاي باتروشيف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، والممثل الخاص للرئيس على الأنشطة البيئية والبيئة والنقل سيرغي إيفانوف.