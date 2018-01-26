لافروف ودي ميستورا يبحثان التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مكالمة هاتفية مع المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.