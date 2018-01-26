برلماني روسي: العقوبات الأمريكية الجديدة تفاقم العلاقات الروسية الأمريكية

صرح رئيس لجنة الدوما للعلاقات الدولية، ليونيد سلوتسكي، اليوم الجمعة، أن العقوبات الأمريكية الجديدة خطوة مدمرة أخرى، تفاقم الوضع في العلاقات الروسية الأمريكية، وأنها تُفرض بهدف مصالح جيوسياسية.

© AFP 2018/ PAUL J. RICHARDS واشنطن توسع العقوبات ضد مواطني روسيا وأوكرانيا

موسكو — سبوتنيك . وقال سلوتسكي للصحفيين: "العقوبات الأمريكية الجديدة هي خطوة مدمرة أخرى، تفاقم الوضع في العلاقات الروسية الأمريكية. من الواضح أنها تفرض لأغراض مصالح جيوسياسية، للمنافسة غير العادلة ولتوفير مزايا في الأسواق العالمية".

وأضاف: "أنا واثق أن هذه الدفعة من العقوبات لن تبقى دون رد من طرفنا".

هذا وفرضت الولايات المتحدة، قبل ذلك اليوم الجمعة، عقوبات جديدة بحق 21 مواطنا روسيا وأوكرانيا (أغلبهم من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك) وكذلك ضد 9 شركات مسجلة في أوكرانيا وروسيا، وذلك بحسب وثيقة صدرت عن وزارة الخزانة الأمريكية.

يذكر أن العلاقات الروسية- الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.