الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد على أي عقوبات أمريكية جديدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه في حال قررت السلطات الأمريكية قطع العلاقات الاقتصادية وغيرها مع روسيا، فلها الحق بذلك، لكن روسيا تحتفظ بحق الرد.

© Sputnik. Alexander Natruskin برلماني روسي: العقوبات الأمريكية الجديدة تفاقم العلاقات الروسية الأمريكية

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "إذا فضلت السلطات الأمريكية قطع العلاقات الاقتصادية وغيرها مع روسيا، فلها الحق بذلك، لكننا نحتفظ بحق الرد".

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة لم تؤيد سفيرها في موسكو جون هانتسمان في رغبته بتحسين العلاقات بين البلدين عندما فرضت عقوبات جديدة على روسيا.

وجاء في البيان: "الجدير بالذكر أنه قبل بضعة ساعات من فرض العقوبات، نشر السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان في مجلة "موسكو تايمز" مقالاً، أعرب فيه عن رغبته بتحسين العلاقات الروسية الأمريكية. كما نرى، واشنطن لم تؤيد سفيرها في رغبته".