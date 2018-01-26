روسيا: نترك لنفسنا حق الرد في حال قررت واشنطن قطع الروابط الاقتصادية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه في حال قررت السلطات الأمريكية قطع العلاقات الاقتصادية وغيرها مع روسيا، فلها الحق بذلك، لكن روسيا تحتفظ بحق الرد.