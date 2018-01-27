مدفع "أرماتا" يقطع أمل الدبابات المعادية في البقاء

ويشار إلى أن مدفع "2أ82-1إم" الذي تمت صناعته لأجل الدبابة الروسية الجديدة المعروفة باسم "أرماتا" يعتبر أقوى مدافع الدبابات في العالم حالياً.

© Sputnik. Ilja Pitalev عشر دول تمتلك أكبر قوة دبابات في العالم بينها دولتان عربيتان

ويتميز مدفع دبابة "أرماتا" بخلوه من الميكانيزم المألوف لطرد الغازات البارودية. وهناك تقنية مبتكرة فعالة جدا للتخلص من الغازات البارودية.

كما يتميز مدفع دبابة "أرماتا" بالعمر الفني الطويل لمأسورته، ويستطيع التعامل مع القذائف المتوفرة حاليا ومستقبلا.

ومن المتوقع أن تركب مدافع "2أ82-1إم" على دبابات روسية أخرى أيضا في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان بضع دول فقط أن تصنع وتنتج مدافع الدبابات.

وبحسب خبراء عسكريين فإن المنتجات الروسية تتصدر ترتيب أفضل مدافع الدبابات في العالم.