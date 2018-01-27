موسكو: سيتم عقد مؤتمر سوتشي حتى في حال غياب "الهيئة التفاوضية السورية"

قال مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني، إنه سيتم عقد مؤتمر سوتشي حتى في حال غياب "قوى الثورة والمعارضة السورية".

موسكو- سبوتنيك وأوضح المصدر، لوكالة " سبوتنيك "، أنه "يتم عقد مؤتمر سوتشي حتى في حال عدم مشاركة اللجنة التفاوضية لقوى الثورة والمعارضة السورية".

وأضاف المصدر أن "موسكو لم تستلم من اللجنة التفاوضية لقوى الثورة والمعارضة السورية بياناً بشأن عدم المشاركة بمؤتمر سوتشي".

وتابع "أرسلنا لهم دعوة وننتظر ردهم. حتى الآن لم نتسلم رد رسمي من جانبهم"، مؤكدا أن عدم حضورهم لن يؤثر على عقد المؤتمر، الذي دعي إليه نحو 1600 شخصا والمقرر عقده في 29 و30 من الشهر الجاري.