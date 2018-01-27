نائب رئيس الوزراء الروسي: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا لا معنى لها

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، اليوم السبت، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسيع العقوبات ضد روسيا، لا معنى له وغير معقول، ويسبب أضررا للجميع.

© Sputnik. Natalia Seliverstova الخارجية الروسية تعلق على توسيع العقوبات الأميركية ضد موسكو

موسكو — سبوتنيك . وقال دفوركوفيتش للصحفيين: "إذا أردنا الحديث بجدية، فإن هذه العقوبات الجديدة والعقوبات السابقة لا معنى ولا أساس لها، ولم تؤدي إلى نتيجة إيجابية سواء للولايات المتحدة الامريكية أو إلى أي طرف في العالم".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "لذلك، سوف نستمر في العمل بكل بساطة وتحقيق نتائج أفضل".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على روسيا بهدف مواصلة الضغط على موسكو.

وجاء في بيان قسم الإعلام والمطبوعات في الوزارة بهذا الصدد: "لمواصلة الجهود لممارسة الضغط على بلدنا، قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على عدد من المواطنين الروس والشركات بذريعة تورط روسيا في الأزمة الأوكرانية".

وقال البيان: " لا تستطيع واشنطن التخلص من الأوهام، بأنه يمكن إخافتنا من خلال رفض منح التأشيرات الأمريكية أو فرض حظر تجاري، لإجبارنا على التخلي عن المسار المستقل ضمن الساحة الدولية، والدفاع عن مصالحنا الوطنية".

وأضاف البيان: " إذا كانت السلطات الأمريكية تفضل فسخ الروابط الاقتصادية وغيرها مع روسيا، فمن حقها، ونحن نحتفظ بحق الرد، ومع ذلك، فقد آن الأوان لاستراتيجيين واشنطن أن يفهموا أن حملة العقوبات بلا معنى، والتي لم تقدم ولن تجلب لهم أي نتائج، ولن تؤدي إلا إلى خسائر مالية للشركات الأمريكية، فإنها تثبت للعالم بأسره عجزهم، وبطبيعة الحال، لن يكونوا قادرين على إخفاء دورهم في انقلاب الميدان في كييف وتأجيج الحرب الأهلية في أوكرانيا. ".