نوفاك يستبعد أن تأثر العقوبات الأمريكية على عمل الشركات الروسية

وأشار الوزير إلى أن العقوبات حظرت لعدة سنوات التعاون مع شركات النفط والغاز الروسية، وفي استخراج الاحتياطيات التي يصعب استخراجها، وعرقلت غيرها من التعاون.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أعلن اليوم السبت، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسيع العقوبات ضد روسيا، لا معنى له وغير معقول، ويسبب أضررا للجميع.
وقال دفوركوفيتش للصحفيين: "إذا أردنا الحديث بجدية، فإن هذه العقوبات الجديدة والعقوبات السابقة لا معنى ولا أساس لها، ولم تؤدي إلى نتيجة إيجابية سواء للولايات المتحدة الامريكية أو إلى أي طرف في العالم".
وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "لذلك، سوف نستمر في العمل بكل بساطة وتحقيق نتائج أفضل".
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