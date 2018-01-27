نوفاك يستبعد أن تأثر العقوبات الأمريكية على عمل الشركات الروسية

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أنه يجب دراسة العقوبات الأمريكية الجديدة، ولكن من المستبعد أن تأثر على عمل الشركات الروسية.

© Sputnik. Catherine Shtukin نائب رئيس الوزراء الروسي: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا لا معنى لها

موسكو — سبوتنيك. وقال نوفاك: "يتعين على شركاتنا تقييم ذلك، لكنها تعمل تحت ظل هذه الظروف منذ عام 2014، ونحن نرى أن العقوبات لا تؤثر على أنشطة شركاتنا، ولكنها تخلق فقط مشاكل إضافية في وجه تطوير العلاقات بين بلدينا وشركاتنا".

وأشار الوزير إلى أن العقوبات حظرت لعدة سنوات التعاون مع شركات النفط والغاز الروسية، وفي استخراج الاحتياطيات التي يصعب استخراجها، وعرقلت غيرها من التعاون.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أعلن اليوم السبت، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسيع العقوبات ضد روسيا، لا معنى له وغير معقول، ويسبب أضررا للجميع.

وقال دفوركوفيتش للصحفيين: "إذا أردنا الحديث بجدية، فإن هذه العقوبات الجديدة والعقوبات السابقة لا معنى ولا أساس لها، ولم تؤدي إلى نتيجة إيجابية سواء للولايات المتحدة الامريكية أو إلى أي طرف في العالم".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "لذلك، سوف نستمر في العمل بكل بساطة وتحقيق نتائج أفضل".