وزيرا خارجية روسيا وتركيا يناقشان الاستعدادات لتنظيم مؤتمر سوتشي

© AFP 2018/ Kena Betancur موسكو ترحب بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر سوتشي

موسكو — سبوتنيك . ومن المقرر أن يعقد المؤتمر يومي 29 و 30 من يناير/ كانون الثاني الجاري، حسبما أعلنت الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان إن "اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بمبادرة من الجانب التركي".

وتابع البيان، "في سياق التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري، تبادل الوزيران الرؤى بشكل مفصل حول الجوانب النهائية لتنظيم وعقد المؤتمر".