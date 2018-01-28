"قلعة بوتين الطائرة": "إيل-96" تدهش الأجانب (فيديو)

وتم نشر فيديو لطائرة "إيل-96" في وقت سابق، الطائرة المعروفة باسم طائرة الرئيس الروسي.

وقد حلق الرئيس الروسي على متن طائرة "إيل-96-300بو" (أم) ورقمها إر96016 المزودة بمحرك ب س-90أ.

ونشرت قناة BORZZIKMAN على اليوتيوب فيديو بعنوان "إيل-96 الروسية قلعة طائرة! طائرة بوتين!" وهش الأجانب الذين رأوا الطائرة.

ولفت انتباه بعضهم صالون الطائرة: "تعجبني هذه الطائرة من الداخل. إنها جميلة جدا. وهي تشبه القصر الروسي كثيرا. عظيم".

وأشار آخرون إلى أن الطائرة تناسب بوتين: "طائرة جميلة. مناسبة لرئيس روسيا ".