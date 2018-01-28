أول الوفود المشاركة في مؤتمر الحوار وصلت "سوتشي"

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن أول الوفود المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري، والذي ترعاه روسيا، في الفترة ما بين 29- 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، قد وصل، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة سوتشي.