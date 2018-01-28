هذا ما قاله أول وفد سوري يصل سوتشي وسط أجواء احتفالية وترحيبية من الروس

وصل إلى مدينة سوتشي الروسية أول الوفود السورية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري وذلك وسط أجواء الاستقبال الاحتفالية في مطار المدينة.

© Sputnik. Ильинцева Карина Сергеевна أول الوفود المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري تصل "سوتشي"

موسكو — سبوتنيك . وقال أحد أعضاء الوفد السوري، عرف عن نفسه بأنه مواطن سوري، ورفض الكشف عن اسمه، لـ"سبوتنيك ": نحن سعداء جدا بالوصول إلى سوتشي للمساهمة والاشتراك في مؤتمر الحوار السوري! نحن متفائلون لأننا لدينا أصدقاء هنا، وذلك برعاية إيران وروسيا أصدقائنا نحن السوريين".

وكان مراسل سبوتنيك ذكر أن أول الوفود المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري، والذي ترعاه روسيا، في الفترة ما بين 29- 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، قد وصل، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة سوتشي.

وقال المراسل إن 175 مشاركا، من بينهم ممثلي حزب " البعث" الحاكم، وصلوا من دمشق إلى روسيا على متن الطائرة الأولى، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يصل اليوم لاحقا في الرحلة الثانية المتوجهة من دمشق أيضا إلى سوتشي، 169 مشاركا.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من ممثلي كافة الأطياف السورية من داخل وخارج البلاد، فيما أكد المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، عزمه المشاركة في مؤتمر سوتشي.