الاستعدادات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني السوري توشك على الانتهاء ( صور)

وسيتضمن المركز الإعلامي أيضا مركزا صحفيا، يشمل منطقة عمل الإعلاميين، وغرف مقابلات وصالات للمؤتمرات الصحفية.
وبالنسبة للصحفيين، سيكون هناك مطعم، كما ستعمل غرفة للصلاة.
ويذكر أنه تم تصميم وبناء المركز الإعلامي الرئيسي في سوتشي، لدورة الألعاب الأولمبية في عام 2014، والذي يستخدم الآن للمنتديات الكبيرة، مزينة بالأعلام السورية والملصقات على خلفية زرقاء وخضراء،
حيث يتم كتابة الشعار الرئيسي للمؤتمر بثلاث لغات — العربية والروسية والإنجليزية "السلام للشعب السوري".
وسيبدأ المؤتمر في سوتشي، اليوم الاثنين، حيث ستقام الأحداث التحضيرية، ويذكر أن يوم العمل الرئيسي للمؤتمر سيكون، يوم غد الثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير، ومن المقرر بحسب برنامج المؤتمر، عقد جلسة عامة وحفل عشاء.
ولضمان عمل الصحفيين في مكان المؤتمر، تم تنظيم مركز صحفي مجهز بكل الوسائل الفنية الضرورية والبنية التحتية اللوجستية.
ويوفر المركز الصحفي الغذاء للصحفيين، وسيعمل حتى الساعة التاسعة من مساء يومي 29 و30 كانون الثاني / يناير.
- التحضيرات لمؤتمرالحوار الوطني السوري في سوتشي© Sputnik. Glushakova
- التحضيرات لمؤتمرالحوار الوطني السوري في سوتشي© Sputnik. Glushakova
- التحضيرات لمؤتمرالحوار الوطني السوري في سوتشي© Sputnik. Glushakova
- التحضيرات لمؤتمرالحوار الوطني السوري في سوتشي© Sputnik. Glushakova
- التحضيرات لمؤتمرالحوار الوطني السوري في سوتشي© Sputnik. Glushakova
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