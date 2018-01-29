الاستعدادات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني السوري توشك على الانتهاء ( صور)

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن الاستعدادات النهائية في المركز الإعلامي الرئيسي في مدينة سوتشي الروسية، حيث ستعقد الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني السوري، توشك على الانتهاء.

© Sputnik. Ильинцева Карина Сергеевна هذا ما قاله أول وفد سوري يصل سوتشي وسط أجواء احتفالية وترحيبية من الروس

سوتشي- سبوتنيك . وخصصت قاعة كبيرة للمشاركين في المؤتمر، والذي من المقرر أن يزيد عددهم عن 1600 مشارك، وكذلك عدة غرف للمفاوضات، فضلا عن أربع غرف مخصصة للصلاة، للمسلمين والمسيحيين.

وسيتضمن المركز الإعلامي أيضا مركزا صحفيا، يشمل منطقة عمل الإعلاميين، وغرف مقابلات وصالات للمؤتمرات الصحفية.

وبالنسبة للصحفيين، سيكون هناك مطعم، كما ستعمل غرفة للصلاة.

ويذكر أنه تم تصميم وبناء المركز الإعلامي الرئيسي في سوتشي، لدورة الألعاب الأولمبية في عام 2014، والذي يستخدم الآن للمنتديات الكبيرة، مزينة بالأعلام السورية والملصقات على خلفية زرقاء وخضراء،

حيث يتم كتابة الشعار الرئيسي للمؤتمر بثلاث لغات — العربية والروسية والإنجليزية "السلام للشعب السوري".

وسيبدأ المؤتمر في سوتشي، اليوم الاثنين، حيث ستقام الأحداث التحضيرية، ويذكر أن يوم العمل الرئيسي للمؤتمر سيكون، يوم غد الثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير، ومن المقرر بحسب برنامج المؤتمر، عقد جلسة عامة وحفل عشاء.

ولضمان عمل الصحفيين في مكان المؤتمر، تم تنظيم مركز صحفي مجهز بكل الوسائل الفنية الضرورية والبنية التحتية اللوجستية.

ويوفر المركز الصحفي الغذاء للصحفيين، وسيعمل حتى الساعة التاسعة من مساء يومي 29 و30 كانون الثاني / يناير.