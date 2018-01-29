روسيا ومصر تتفقان حول سلامة الرحلات الجوية بين البلدين

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش لوسائل إعلام روسية، بأن روسيا ومصر توصلتا لاتفاق حول سلامة رحلات الطيران بين البلدين.

تحدث دفوركوفيتش حول الوثيقة بين البلدين قائلا:"في البداية يجب ان يكون هناك اتفاق يتناول القضايا الأمنية، وقد تم إعداده

وقد أصبح الجانب المصري مستعد للتوقيع عليه، وإلا لن تستأنف المناقشة".

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وقع، في 4 يناير/كانون الثاني، على مرسوم بشأن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين.

وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين بعد تحطم طائرة روسية فوق سيناء في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015،

وكان على متنها 217 راكبا وسبعة من طاقم الطائرة قتلوا جميعهم.

يذكر بأن نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية في مصر مصطفى خليل قد ذكر، في وقت سابق، بأن العروض السياحية لمدة أسبوع ستبدأمن 650 دولار للشخص الواحد.