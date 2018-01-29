لافرنتيف يكشف قائمة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري، ألكسندر لافرينتيف، أن الأكراد مدعوين لمؤتمر الحوار الوطني وتم إرسال الدعوات لهم بشكل منفرد.

© Sputnik. Evgeniy Biatov بيسكوف: مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي يصبح خطوة مهمة وملموسة في التسوية السورية

سوتشي- سبوتنيك . وقال لافرينتيف للصحفيين: "كل فئات المجتمع السوري، جميع من هو مبالي بمصير سوريا ومستقبل هذه الدولة يحضرون المؤتمر"، مشيرا إلى أن الدعوات أرسلت ليس فقط إلى المجموعات بل وبشكل فردي.

وأضاف: "وهذا يخص الممثلية الكردية. لأنها مسألة تهم الكثيرون إن كان هناك تمثيل كردي في المؤتمر.

وأقول بكل ثقة سيكون هناك أكراد، لكن الدعوات أرسلت لهم على أساس فردي".

وتابع لافرينتيف قائلا: "إحدى المسائل الأساسية هي الأوضاع المترتبة في سوريا والبحث عن سبل التسوية المستقبلية.

بالطبع ستمنح الفرصة للوفود لتقديم مواقفهم، ورؤيتهم لكيفية إحلال السلام في هذا البلد، أحد الأهداف كذلك هي اختيار المرشحين للمشاركة في عمل لجنة مناقشة الدستور".

وأضاف لافرينتيف: "هذا مهم جدا، لأن هذه المسألة بالذات، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، نحن نعتزم تقديمه لدي ميستورا لتطبيقه ولعمله المستمر".

وأكد لافرينتيف، أنه "عدا ذلك، سيقترح على وفود المؤتمر مناقشة بيان ختامي ورسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية لتقديم المساعدة في إعادة إعمار البلاد".

وإن جزء من المعارضة الموحدة قرر المشاركة في المؤتمر بشكل فردي.

هذا يتعلق بمنصة موسكو، التي تدخل فيها [بالمعارضة السورية الموحدة]، ومنصة القاهرة، وعدد من ممثلي المجموعات الأخرى، الذين تم انتخابهم ضمن المعارضة الموحدة في الرياض".