موسكو: نشر أمريكا ما يسمى "قائمة عقوبات الكرملين" تستهدف التأثير على الانتخابات الروسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يعتبر نشر الولايات المتحدة ما يسمى بـ "قائمة عقوبات الكرملين"، محاولة للتأثير المباشر على سير العملية الانتخابية في روسيا.

© Sputnik. Evgeniy Biatov بيسكوف: مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي يصبح خطوة مهمة وملموسة في التسوية السورية

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعتبر نشر التقرير الأمريكي محاولة لزعزعة الأوضاع قبيل الانتخابات: "الرد إيجابي. نحن بالفعل نرى ذلك محاولة مباشرة وواضحة بربط توقيت بعض الإجراءات بالانتخابات للتأثير عليها. لسنا متفقين مع ذلك وواثقون أن أي تأثير لن يقع".

وأضاف بيسكوف: "نشر القائمة في حد ذاته لا يعني شيئا. تعلمون أن النشر ليس موجة عقوبات جديدة. ومع ذلك، بالطبع سيتوجب النظر وتحليل الإجراءات التي ستتبع النشر. بالطبع ستحلل هذه الإجراءات في موسكو لحماية مصالحنا في كل الأحوال".