لافرينتيف: انتهاء التحضيرات لـ"سوتشي" ومتوقع حضور من 1500 إلى 1600 مشارك

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الاثنين، أن التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، انتهت.

سوتشي — سبوتنيك . وقال لافرينتيف للصحفيين: "تم الانتهاء من الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. وسوتشي مستعدة لهذا الحدث، وقد قمنا بزيارة للموقع يوم أمس، كل شيء جاهز، والمتطوعون والمشاركون في هذا الحدث، على استعداد تام".

وأضاف: "وكما تعلمون، قبل أسبوع، وفي اجتماع لممثلي البلدان الضامنة الثلاثة، كانت قوائم المشاركين في المنتدى غير متفق عليها. وتم إرسال الدعوات. وإجمالا، تم إرسال أكثر من 1600 دعوة إلى المشاركين في مؤتمر الحوار السوري. هذا وبدأ المشاركون من مجموعات مختلفة من المجتمع السوري بالوصول فعلا. وليس بالإمكان في الوقت الحاضر، تسمية العدد الإجمالي للمشاركين، ولكننا نتوقع أن يكون المجموع من 1500 إلى 1600 مشارك.