بيسكوف: بوتين هو القيادي المطلق على الساحة السياسية ولا يمكن منافسته

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو القيادي المطلق على الساحة السياسية، ومن غير المرجح أن يتمكن أي شخص من منافسته بجدية.