تواقيع دعم ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية سلمت إلى لجنة الانتخابات المركزية

أفاد مراسل "سبوتنيك" من مقر اللجنة المركزية للانتخابات، اليوم الإثنين، بأن أوراق تواقيع الناخبين لدعم فلاديمير بوتين، الذي يرشح نفسه للانتخابات كمرشح مستقل، قد سلّمت إلى الجنة لتسجيل المرشح.

© Sputnik. Ramil Sitdikov روسيا: تدابير مضادة لمواجهة أية محاولات للتدخل في الانتخابات الرئاسية

موسكو — سبوتنيك. ووفقاً للسكرتير الصحفي لمقر بوتين الانتخابي، أندريه كوندراشوف، تم تسليم نحو 315 ألف توقيع.

وقال كوندراشوف: "حوالي 315 ألف توقيع".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/ مارس العام الحالي، أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتستقبل لجنة الانتخابات المركزية الروسية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 كانون الثاني/ يناير الجاري. على أن تقرر بعدها وفي غضون 10 أيام قبول الطلب أو رفضه.