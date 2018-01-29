بوتين يبحث استخدام الأسلحة في سوريا خلال مؤتمر نتائج العملية في سوريا

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث استخدام الأسلحة في سوريا مع المشاركين في مؤتمر حول نتائج العملية الخاصة في سوريا، في المركز الوطني للدفاع الروسي.

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان: "سيشارك في المؤتمر الوزراء الفدراليين ورؤساء الإدارات، وقيادة وزارة الدفاع الروسية وممثلو شركات الدولة ومؤسسات الدفاع التي ستناقش استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في الجمهورية العربية السورية."

وتم التنويه إلى أنه سيجري خلال المؤتمر تحليل فعالية منظومات الأسلحة بشكل عام وخصوصية استخدام نماذج محددة من التقنيات والأسلحة وكذلك عمل شركات المجمع الدفاعي بما في ذلك والاستخدام والإصلاح والصيانة.

وذكر أن المؤتمر سيعقد بحضور الرئيس بوتين يوم 30 كانون الثاني/ يناير.

وذكر أيضا أن نتائج المؤتمر ستؤخذ بعين الاعتبار في مواصلة تنفيذ البرنامج التسليحي للدولة.