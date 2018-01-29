بوتين: تم تجاوز مرحلة الركود في الاقتصاد الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يجب دفع عجلة الاقتصاد إلى النمو من أجل ضمان رفاهية المواطنين.

موسكو — سبوتنيك . صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه تم تجاوز مرحلة الركود في الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى ضرورة دفع عجلة الاقتصاد إلى النمو من أجل ضمان رفاهية المواطنين.

وقال بوتين خلال مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة الروسية، والنقابات العمالية وأصحاب العمل: "اليوم تم تجاوز فترة الركود، وهناك نمو في مجالات مثل الصناعة، والزراعة، وأمامنا مهمة مشتركة لتوفير الطابع المستدام، والمستقر، والدفع بالاقتصاد نحو الوتيرة الإيجابية، وهو أمر مهم مبدئيا لضمان نمو الدخل الحقيقي للمواطنين".