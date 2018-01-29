الدوما الروسي: "تقرير الكرملين" الأمريكي هو محاولة للتدخل في الحملة الانتخابية

وصف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيتر تولستوي، التقرير الذي نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، والمسمى بـ"تقرير الكرملين"، بأنها محاولة للتأثير على الحملة الانتخابية في روسيا، وتدخل في الشؤون الداخلية.

© Sputnik. Natalia Seliverstova الخارجية الروسية تعلق على توسيع العقوبات الأميركية ضد موسكو

موسكو — سبوتنيك . وقال تولستوي للصحفيين: "إن "تقرير الكرملين" ليس سوى محاولة للتأثير على سير الحملة الانتخابية في روسيا، وهذا تدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى."

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر نشر الولايات المتحدة ما يسمى بـ "قائمة عقوبات الكرملين"، محاولة للتأثير المباشر على سير العملية الانتخابية في روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعتبر نشر التقرير الأمريكي محاولة لزعزعة الأوضاع قبيل الانتخابات: "الرد إيجابي. نحن بالفعل نرى ذلك محاولة مباشرة وواضحة بربط توقيت بعض الإجراءات بالانتخابات للتأثير عليها. لسنا متفقين مع ذلك وواثقون أن أي تأثير لن يقع".

وأضاف بيسكوف: "نشر القائمة في حد ذاته لا يعني شيئا. تعلمون أن النشر ليس موجة عقوبات جديدة. ومع ذلك، بالطبع سيتوجب النظر وتحليل الإجراءات التي ستتبع النشر. بالطبع ستحلل هذه الإجراءات في موسكو لحماية مصالحنا في كل الأحوال".