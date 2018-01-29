اعتراض طائرة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة "سو 27" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "اريس 2".

موسكو — سبوتنيك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة روسية من طراز "سوخوي 27" اعترضت طائرة استطلاع أميركية طراز اي ار —3اي "اريس 2" تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق المياه الدولية للبحر الأسود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "لاعتراض الهدف أقلعت طائرة سوخوي 27 اقتربت من الهدف الجوي على مسافة آمنة وحددته أنه طائرة استطلاع راديو إلكترونية طراز اي ار —3اي "اريس 2" تابعة للسلاح الجوي الأمريكي".

وأكد البيان أن "تحليق الطائرة سوخوي 27 كان وفقا للقوانين الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم تكن هناك أي حوادث".

وكانت وسائل المراقبة الجوية قد رصدت في وقت سابق اليوم جسم جوي مجهول فوق البحر الأسود كان يقترب من الحدود الروسية.