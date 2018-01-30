مدفيديف ولافروف وشويغو وغيرهم ضمن "قائمة الكرملين" الأمريكية للعقوبات

أدرجت واشنطن، اليوم الثلاثاء، 114 وزيرا روسيا وشخصيات في الدولة وسياسيين مقربين من القيادة الروسية، بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الروسيين ورئيس هيئة الأركان والسكرتير الصحفي للرئيس الروسي إضافة إلى رئيس ألإدارة الرئاسية الروسية، ضمن "قائمة الكرملين" للعقوبات.

© AP Photo/ Chitose Suzuki الولايات المتحدة تبدأ فرض العقوبات على روسيا في إطار قانون "مواجهة أعداء أمريكا"

وجاء في بيان للمالية الأمريكية نشر، اليوم الثلاثاء، أن من بين الأسماء التي أدرجت في القائمة: رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، والنائب الأول لرئيس الحكومة الروسية إيغور شوفالوف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، والسكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف. واحتوت القائمة على 210 شخص ومنهم 96 رجل أعمال روسي بالإضافة إلى 114 وزيرا روسيا وشخصيات في الدولة وسياسيا مقربا من القيادة الروسية.

وأكد البيان أن القائمة لا تعني فرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص، ولكن يمكن فرضها في المستقبل. وهناك عدد من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة يخضعون بالفعل للعقوبات الأميركية.

هذا وكان الكونغرس قد اعتمد في وقت سابق، قانونا "حول مواجهة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات"، الأمر، الذي يتطلب من الإدارة تقديم تقارير حول مختلف جوانب سياسة العقوبات. وعلى وجه الخصوص، قبل 29 كانون الثاني / يناير، كان على الإدارة أن تقدم إلى الكونغرس "تقريرا عن الكرملين" عن رجال الأعمال المقربين من السلطات الروسية، الذين يمكن فرض عقوبات عليهم نظرياً، لكن لم يتم نشر هذا التقرير بشكل علني. و بالإضافة إلى ذلك، كشفت الولايات المتحدة في وقت سابق عن قائمة شركات الدفاع والمؤسسات الروسية، التي من الناحية النظرية قد تخضع لعقوبات قطاعية وفقا للقانون.