وصول 1511 ممثلا للمشاركة في مؤتمر سوتشي بينهم 107 من معارضة الخارج

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الحوار الوطني السوري عن وصول 1511 شخصاً من سوريا وجنيف والقاهرة وموسكو وأنقرة إلى سوتشي للمشاركة في مؤتمر الحوار، بينهم 107 من المعارضة السورية في الخارج.

© Sputnik. Nina Zotina دي ميستورا يعتزم تقييم مسار مؤتمر سوتشي حول سوريا

سوتشي- سبوتنيك . وقالت اللجنة: "وصل 1511 ممثلاً من مختلف الأديان والطوائف والمجموعات السياسية والاجتماعية للمجتمع السوري، قدموا من سوريا وجنيف والقاهرة وموسكو وأنقرة للمشاركة في المؤتمر"، مضيفة أن "107 منهم يمثلون المعارضة في الخارج".

ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر سوتشي بكلمة للممثل الخاص للرئيس الروسي للتسوية في سوريا، ألكسندر لافرينتيف، وتليها كلمة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكلمة للمبعوث الأممي الخاص، ستيفان دي ميستورا.

وكان نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أعلن أمس الاثنين، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، سيقيّم مسار مؤتمر سوتشي حول سوريا، مؤكداً أن الأمم المتحدة تأمل بأن يسهم مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي في مفاوضات جنيف.