مسؤول روسي: "قائمة الكرملين" للتأثير على السلطات الروسية قبل الانتخابات

أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، أندريه كليموف، أن واضعي "قائمة الكرملين" الأميركية للعقوبات يسعون للتأثير على هيئات السلطات الروسية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يعتبر تدخلا صارخا في شؤون روسيا وانتهاكا للقانون الدولي.

موسكو-. وقال كليموف لوكالة "سبوتنيك": "وضع "قائمة الكرملين" هو تدخل صارخ في الشؤون السياسية الروسية، وانتهاك للقانون الدولي والأعراف"، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول التأثير على هيئات السلطة في روسيا قبل الانتخابات.

وقدمت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الاثنين، إلى الكونغرس تقريرا حول فعالية العقوبات ضد روسيا، ويدعي واضعوها، أن موسكو فقدت مليارات الدولارات من عقود الدفاع بسبب العقوبات.

وكان الكونغرس قد اعتمد، في وقت سابق، قانونا "حول مواجهة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات"، الأمر، الذي يتطلب من الإدارة تقديم تقارير حول مختلف جوانب سياسة العقوبات. وعلى وجه الخصوص، قبل 29 كانون الثاني / يناير، كان على الإدارة أن تقدم إلى الكونغرس "تقريرا عن الكرملين" عن رجال الأعمال المقربين من السلطات الروسية، الذين يمكن فرض عقوبات عليهم نظرياً، لكن لم يتم نشر هذا التقرير بشكل علني. و بالإضافة إلى ذلك، كشفت الولايات المتحدة في وقت سابق عن قائمة شركات الدفاع والمؤسسات الروسية، التي من الناحية النظرية قد تخضع لعقوبات قطاعية وفقا للقانون.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع، بتاريخ 2 آب/أغسطس الماضي، مشروع قانون تحت عنوان: "حول مواجهة خصوم أميركا عن طريق العقوبات"، سبق ووافق عليه الكونغرس الأميركي، ويعتبر هذا القانون موجها ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.