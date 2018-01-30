وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيا عملية عفرين ومؤتمر سوتشي

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد حاليا في مدينة سوتشي الساحلية الروسية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية التركية.

© Sputnik. Nina Zotina تأجيل افتتاح مؤتمر سوتشي وأنباء عن نية دي ميستورا مغادرة المكان

أنطاكيا — سبوتنيك . وأفاد التلفزيون التركي الرسمي، اليوم الثلاثاء، 30 يناير/كانون الثاني، أن "الوزيرين بحثا هاتفيا تطورات الوضع في سوريا وعملية عفرين وفعاليات مؤتمر سوتشي ".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت مؤخراً أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع نظيره التركي التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. وقالت الوزارة في بيان لها: "بمبادرة من الجانب التركي جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوزير التركي مولود تشاوش أوغلو. وبحث الوزيران التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. واتفقا على اتخاذ خطوات إضافية مشتركة لصالح إنجاح المؤتمر".

ويعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية اليوم وغدا، بحضور نحو 1500 شخص من كافة أطياف الشعب السوري.