الخارجية الروسية: افتتاح مؤتمر الحوار في سوتشي تأخر بسبب انتظار بعض المشاركين

أعلن عضو اللجنة التنظيمية، نائب مدير قسم المعلومات في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، أن انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي تأخر بسبب فرض إحدى مجموعات المسلحة شروطا إضافية لحضور المؤتمر.

© Sputnik. Nina Zotina تأجيل افتتاح مؤتمر سوتشي وأنباء عن نية دي ميستورا مغادرة المكان

موسكو- سبوتنيك . وقال كوجين: "سيبدأ المؤتمر قريبا. تأخر الافتتاح بسبب انتظار عدد من المشاركين والمراقبين".

وأوضح: أن وزيري الخارجية الروسي والتركي بحثا الموضوع هاتفيا، حيث أكد الوزير التركي، أن المشكلة ستحل. وأضاف: "طرأت بعض المشاكل المتعلقة بمجموعة من المعارضة المسلحة والتي حضرت من تركيا، وربطت مشاركتها بشروط إضافية. أجرى وزير الخارجية، سيرغي لافروف، صباح اليوم اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، وحصل على تأكيد أن هذا المشكلة ستحل".

وأفاد كوجين أن المجموعة موجودة الآن في مطار سوتشي.

وكان مراسل "سبوتنيك" من سوتشي أفاد، في وقت سابق، أنه حصل خلاف بين كل من روسيا وتركيا ودي ميستورا، ما أدى إلى تأجيل افتتاح المؤتمر.

وقال إن وفد الفصائل المسلحة، الذي وصل يوم أمس إلى مطار سوتشي، رفض أن يحمل شعار المؤتمر الذي يحمل العلم الوطني السوري و"غصن الزيتون"، مؤكداً أن الوفد مازال في المطار لا يقبل الدخول حتى تغيير الشعار على بطاقات مشاركته إلى علم ذي النجوم الحمراء، ويهدد بالمغادرة وأنه لن يشارك ما لم يتم الانصياع لطلبه.