بوتين في رسالة لمؤتمر سوتشي: المنتدى يدعو لتوحيد الشعب السوري

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يدعو لتوحيد الشعب السوري، وذلك في رسالته للمشاركين في المؤتمر.

© Sputnik. Michael Voskresensky بدء الحوار الوطني السوري في سوتشي وتشكيل هيئة رئاسة المؤتمر

موسكو — سبوتنيك . وجاء في رسالة الرئيس الروسي التي قرأها وزير الخارجية سيرغي لافروف: "السيدات والسادة، يسرني أن أرحب بجميع المشاركين في مؤتمر سوتشي والمراقبين وضيوف مؤتمر الحوار الوطني السوري، المنتدى يهدف إلى إعادة توحيد الشعب السوري بعد نحو سبع سنوات من النزاع المسلح الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الناس، وأجبر الملايين من الناس على ترك وطنهم".

وأضاف أنه "فرصة جيدة للعودة إلى حياة سلمية وطبيعية" في سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي في كلمته: "نيابة عن نفسي، أود أن أعبر عن امتناننا المخلص لزملائنا من إيران وتركيا والأمم المتحدة على التحضير الجيد لهذا المؤتمر".

وتابع قائلا: "هذا المؤتمر فريد من نوعه، لأنه يجمع أطياف اجتماعية وسياسية مختلفة للمجتمع السوري، ولابد أن نبدأ من غرس الثقة المتبادلة بيننا، واقترح نيابة عن البلدان الضامنة أن يكون يكون ألكسندر لافرينتييف، أن يساهم في تنظيم عمل هذا المؤتمر، وأرجو تأييد هذا المقترح".