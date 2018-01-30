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12:59 30 يناير/ كانون الثاني 2018
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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    بوتين في رسالة لمؤتمر سوتشي: المنتدى يدعو لتوحيد الشعب السوري

    © Sputnik. Aleksey Nikolskyi
    روسيا
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    الموضوع:
    مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي (54)
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    أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يدعو لتوحيد الشعب السوري، وذلك في رسالته للمشاركين في المؤتمر.

    مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي
    © Sputnik. Michael Voskresensky
    بدء الحوار الوطني السوري في سوتشي وتشكيل هيئة رئاسة المؤتمر
    موسكو — سبوتنيك. وجاء في رسالة الرئيس الروسي التي قرأها وزير الخارجية سيرغي لافروف: "السيدات والسادة، يسرني أن أرحب بجميع المشاركين في مؤتمر سوتشي والمراقبين وضيوف مؤتمر الحوار الوطني السوري، المنتدى يهدف إلى إعادة توحيد الشعب السوري بعد نحو سبع سنوات من النزاع المسلح الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الناس، وأجبر الملايين من الناس على ترك وطنهم".

    وأضاف أنه "فرصة جيدة للعودة إلى حياة سلمية وطبيعية" في سوريا.

    وقال وزير الخارجية الروسي في كلمته: "نيابة عن نفسي، أود أن أعبر عن امتناننا المخلص لزملائنا من إيران وتركيا والأمم المتحدة على التحضير الجيد لهذا المؤتمر".

    وتابع قائلا: "هذا المؤتمر فريد من نوعه، لأنه يجمع أطياف اجتماعية وسياسية مختلفة للمجتمع السوري، ولابد أن نبدأ من غرس الثقة المتبادلة بيننا، واقترح نيابة عن البلدان الضامنة أن يكون يكون ألكسندر لافرينتييف، أن يساهم في تنظيم عمل هذا المؤتمر، وأرجو تأييد هذا المقترح".

    الموضوع:
    مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي (54)

    انظر أيضا:

    بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في "سوتشي"
    بدء الحوار الوطني السوري في سوتشي وتشكيل هيئة رئاسة المؤتمر
    مصدر لـ"سبوتنيك": دي ميستورا يقرر المشاركة في مؤتمر سوتشي
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    الكلمات الدلالية:
    رسالة بوتين للمشاركين في مؤتمر سوتشي, مؤتمر سوتشي للحوار السوري, الحكومة الروسية, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, روسيا
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