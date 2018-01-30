سيناتور روسي: العقوبات الأمريكية لن تعرقل صفقات الأسلحة مع الدول المختلفة

أعلن السيناتور الروسي فيكتور أوزيروف، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على المجمع الصناعي العسكري الروسي لن تؤثر على الصفقات العسكرية المبرمة مع الدول المختلفة والمدة المتفق عليها للتسليم.

سبوتنيك

وقال أوزيروف: "لا شك أن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على المجمع العسكري الصناعي الروسي قد تلزم بعض الدول على خرق الاتفاق وإلغائه من جهة واحدة. لكن باعتقادي أن الدول لن تتخلى عن صفقة مهمة كهذه للحصول على أحدث الأسلحة لتعزيز قدراتها الدفاعية".

ومن الدول التي اتفقت على شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400"، تركيا والسعودية والصين، بالإضافة إلى اتفاق بين روسيا وفيتنام والصين لتسليمها مقاتلات "سو 35" وعلى اتفاق روسي عراقي لتسليم بغداد دبابات "تي-90".