بالفيديو... مواجهات كلامية بين المشاركين في سوتشي ولافروف يهدئ الجميع

اضطر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مقاطعة كلمته خلال افتتاحه مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية.

© REUTERS/ PIERRE ALBOUY مصدر لـ"سبوتنيك": دي ميستورا يقرر المشاركة في مؤتمر سوتشي

وجاء ذلك بعد قيام أحد الأعضاء المشاركين في المؤتمر بالهتاف: "عاشت روسيا وعاشت الصداقة الروسية السورية" بصوت عال، هذا الأمر أثار حفيظة بعض المعارضين السوريين المشاركين في المؤتمر وردوا على هذه الشعارات على نحو مختلف كليا، ما دعى لافروف إلى التدخل لإسكات الحاضرين.

وقال لافروف للمشاركين: "أعزائي الأصدقاء، شكرا جزيلا لكم، أعزائي يجب علينا مواصلة العمل وستكون هناك فرص للمناقشة والتعبير عن الرأي لكل شخص في هذا المؤتمر".

وأضاف لافروف: "يجب علينا العمل سويا وطالما أنكم تمدحون روسيا، دعوني رجاء إكمال خطابي".