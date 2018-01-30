ميدفيديف: قيمة "قائمة الكرملين" الأمريكية تساوي الصفر

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن قيمة "قائمة الكرملين" الأمريكية تساوي صفر.

موسكو- سبوتنيك. واعتبر ميدفيديف أن القائمة تحمل طابعا تمييزيا وتسمم العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أنها بلا قيمة.

وأكد رئيس الوزراء الروسي أنه في حال دخلت القائمة الأمريكية حيز التنفيذ، سيكون هناك ردا ملائما من جانب روسيا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي شارل ميشيل، "ما قيمة هذه القائمة؟ أقول إن قيمة هذه القائمة صفر، إنها تقترب من الصفر، لماذا؟ لأنه إذا تصورنا الوضع بالعكس، فلنفترض أننا حضرنا قائمة تضم إدارة الرئيس ترامب بالكامل، ومجلس النواب والشيوخ والمحكمة العليا، ومكتب المدعي العام ماذا سيحدث بعد ذلك في أمريكا؟ لا شيء. نفس الشيء سيحدث في بلدنا، أي أنه لن يحدث شيء".

وكانت واشنطن قد أدرجت، اليوم الثلاثاء، 114 وزيرا روسيا وشخصيات في الدولة وسياسيين مقربين من القيادة الروسية، بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الروسيين ورئيس هيئة الأركان والسكرتير الصحفي للرئيس الروسي إضافة إلى رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، ضمن "قائمة الكرملين" للعقوبات.

وأوضحت أن القائمة لا تعني فرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص، ولكن يمكن فرضها في المستقبل. وهناك عدد من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة يخضعون بالفعل للعقوبات الأمريكية.