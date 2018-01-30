بوتين: التجربة السورية أظهرت أن الجيش الروسي من أكثر جيوش العالم تجهيزا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن استخدام الأسلحة الروسية في سوريا أظهر أن الجيش الروسي يعد واحدا من أكثر جيوش العالم تجهيزا، وليس لروسيا مثيل في عدد أنظمة التسلح.

© Sputnik. Evgeny Biyatov كشف أهم نقاط القوة لدى الجيش الروسي

موسكو — سبوتنيك . قال بوتين في مؤتمر عملي عسكري حول نتائج العمليات الخاصة في سوريا إن "استخدام أسلحتنا في سوريا أوضح بشكل مقنع أن الجيش الروسي هو أحد الجيوش الرئيسية في العالم من حيث معداته".

وأكد بوتين أنه لا يوجد مثيل لروسيا في عدد أنظمة الأسلحة.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، خلال زيارة، هي الأولى لقاعدة حميميم في سوريا، يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر عام 2017 أنه "خلال أكثر من عامين قامت القوات المسلحة الروسية، مع الجيش السوري بدحر أقوى الجماعات الإرهابية الدولية".

وتنفذ الطائرات الروسية، بالتنسيق مع الحكومة السورية، ضربات جوية تستهدف تنظيم "داعش" والمسلحين المتشددين في سوريا منذ نهاية أيلول/ سبتمبر عام 2015.