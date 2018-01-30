بوتين يكشف عن أسلحة الجيل الجديد في الجيش الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن برنامج التسليح الذي تم اتخاذه يشمل تجهيز القوات بنظم هجومية واستخباراتية من الجيل الجديد، وإن حصة الأسلحة الحديثة في الجيش تصل إلى 60%.

قال بوتين في مؤتمر عسكري يناقش نتائج العملية في سوريا "قمنا بشكل ممنهج في السنوات الأخيرة بإعادة تسليح الجيش والبحرية. حيث تبلغ حصة الأسلحة الحديثة نحو 60%. ووفقا لوزارة الدفاع فإن 94% من المعدات في حالة جيدة".

وأضاف الرئيس الروسي "يتعين علينا الآن اتخاذ خطوة نوعية إلى الأمام. ولحل هذه المسألة تم توجيه برنامج التسليح الذي تم اعتماده لعام 2027".

ويدور الحديث حول تجهيز القوات بنظم هجومية واستخباراتية من الجيل الجديد. وتشكيل مجمع عسكري صناعي ذو قوة تكنولوجية، الذي سوف يبني جيش المستقبل".

وأشار الرئيس إلى أن المدارس العلمية والهندسية أثبتت مرارا القدرة على تقديم الحلول التي سبقت نظائرها الأجنبية لسنوات، بل لعقود.