لافروف: خفض التصعيد في سوريا أدى إلى انخفاض كبير في مستوى العنف

وحول التنسيق مع إيران وتركيا صرح لافروف، بأن روسيا وتركيا وإيران اتفقت على دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا وبقوة للمضي قدما في العمل على دستور سوريا في جنيف على أساس نتائج منتدى الحوار الوطني في سوتشي.
وقال لافروف للصحفيين: "نحن ننتظر الآن من الأمم المتحدة نتائج تستند إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها هنا في سوتشي، نحن بدورنا سوف نبذل قصارى جهدنا للمساهمة في هذا التقدم".
وأضاف أن "المبادرين للمؤتمر — روسيا وإيران وتركيا — اليوم التقينا مع زملائنا، البلدان الثلاث الضامنة — وأكدنا أن نتائج المؤتمر، عندما ستكون مطلوبة في الأمم المتحدة، فإننا سندفعها بقوة وسوف نساعد ستيفان دي ميستورا وفريقه للتوصل إلى اتفاقيات بمشاركة جميع الأطراف السورية ".
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