لافروف: خفض التصعيد في سوريا أدى إلى انخفاض كبير في مستوى العنف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف، أن مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، رغم كل العيوب، فقد خفضت بشكل كبير من مستوى العنف في البلاد.

© Sputnik. Valeriy Melnikov لافروف وأوغلو يبحثان الالتزام بنظام وقف العمليات القتالية في مناطق خفض التصعيد

سوتشي — سبوتنيك . وقال لافروف، اليوم الثلاثاء للصحافيين: "بفضل الحوار المباشر الذي يجري في أستانا تمكنا من أن نخلق كما تعلمون مناطق تخفيف التصعيد، ومع كل العيوب، فهي خفضت إلى حد كبير مستوى العنف، ويعترف بهذا كل العالم، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي".

وحول التنسيق مع إيران وتركيا صرح لافروف، بأن روسيا وتركيا وإيران اتفقت على دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا وبقوة للمضي قدما في العمل على دستور سوريا في جنيف على أساس نتائج منتدى الحوار الوطني في سوتشي.

وقال لافروف للصحفيين: "نحن ننتظر الآن من الأمم المتحدة نتائج تستند إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها هنا في سوتشي، نحن بدورنا سوف نبذل قصارى جهدنا للمساهمة في هذا التقدم".

وأضاف أن "المبادرين للمؤتمر — روسيا وإيران وتركيا — اليوم التقينا مع زملائنا، البلدان الثلاث الضامنة — وأكدنا أن نتائج المؤتمر، عندما ستكون مطلوبة في الأمم المتحدة، فإننا سندفعها بقوة وسوف نساعد ستيفان دي ميستورا وفريقه للتوصل إلى اتفاقيات بمشاركة جميع الأطراف السورية ".