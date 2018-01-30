لافروف: خفض التصعيد في سوريا أدى إلى انخفاض كبير في مستوى العنف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف، أن مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، رغم كل العيوب، فقد خفضت بشكل كبير من مستوى العنف في البلاد.

© Sputnik. Valeriy Melnikov لافروف وأوغلو يبحثان الالتزام بنظام وقف العمليات القتالية في مناطق خفض التصعيد

سوتشي — سبوتنيك. وقال لافروف، اليوم الثلاثاء للصحافيين: "بفضل الحوار المباشر الذي يجري في أستانا تمكنا من أن نخلق كما تعلمون مناطق تخفيف التصعيد، ومع كل العيوب، فهي خفضت إلى حد كبير مستوى العنف، ويعترف بهذا كل العالم، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي".

يتبع…