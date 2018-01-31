صاروخ لا تفلت منه الطائرة

وينتمي صاروخ "فيربا" إلى عائلة الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف التي بصرت النور للمرة الأولى في ستينات القرن العشرين حين صُنّفت كسلاح ثوري.

والآن تمتلك دول العالم العديدة أنظمة التسليح من هذا النوع، لكن "فيربا" يعتبر أفضل نظام صمّم لتدمير الطائرات والصواريخ الجوالة (كروز) بواسطة الصواريخ المحمولة على كتف الجندي، في العالم.

ويستطيع صاروخ "فيربا" العمل على ارتفاع يتراوح بين 10 و4500 متر. ويتراوح مداه بين 500 و6500 متر. ويتقدم "فيربا" على أمثاله الأجنبية في القدرات، فصاروخ "ستينغر" الأمريكي، مثلا، يستطيع التعامل مع الأهداف على ارتفاع يتراوح بين 180 و3800 متر.

ومن المستحيل الإفلات من صاروخ "فيربا". ويستطيع الجندي المتسلح به إسقاط طائرة الهليكوبتر والمقاتلة القاذفة وقاذفة القنابل وحتى صاروخ "كروز".

ويستطيع نظام "فيربا" العمل في ظروف التشويش الإلكتروني، ولا يمكن تضليله، وهو قادر على تمييز "الصديق" من "العدو".

وتشتمل منظومة "فيربا" على جهاز رادار قادر على اكتشاف الأهداف الجوية على مسافة 80 كيلومترا. كما أنها تستطيع الحصول على المعلومات اللازمة لكشف الأهداف من الرادارات الكبيرة بواسطة جهاز "بارنؤول تي".

ولا يُطلق صاروخ "فيربا" من كتف الجندي فقط، بل يمكن تركيب قاذفه على السفينة البحرية وطائرة الهليكوبتر.

وبدأت القوات الروسية تتسلم صواريخ "فيربا" في الفترة الأخيرة، لكن معلومات نُشرت في العام الماضي أفادت باستخدام نظام "فيربا" خلال حرب سوريا ضد الإرهاب.